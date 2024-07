Monza, Nesta: "Non sono arrivato in Serie A per caso. Forson? E' timido ma ha gran potenziale"

Calciomercato.com

Il nuovo allenatore delAlessandroha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e tra i diversi temi si è soffermato in particolare sul suo passaggio nel club brianzolo. Queste le dichiarazioni:- "Girava la voce, ma non ci credevo… Quando mi ha chiamato Galliani ho pensato 'Mi sa che è vero allora...'. Mi ha detto 'Tu sei l’allenatore del Monza'. Sono una persona equilibrata. Lo ero da calciatore e lo sono adesso. Quando giocavo volevo arrivare pronto allo step successivo. E così anche da allenatore. La B mi è stata utile. In questi anni mi sono preparato e quel giorno è arrivato. Se non sei pronto, torni indietro".

- "Non sono arrivato in Serie A per caso. Questo è solo il primo passo, ed è per questo che lo considero l’occasione della mia vita. Sento ancora di più la responsabilità dell’impegno. L’approccio umano con i giocatori è simile: essendo stato uno di loro, penso di avere gli strumenti per avvicinarmi a loro nei momenti difficili, tirarli su e sostenerli. Tuttavia, se rimani solo un ex calciatore, non hai futuro. Devi diventare un allenatore e lavorare giorno dopo giorno per costruire qualcosa. Devi studiare costantemente. Inoltre, sono fortunato ad avere uno staff molto preparato".

- "Durante gli ultimi due anni della mia carriera da giocatore, il mio corpo mi mandava segnali chiari che mi spaventavano. Quando ho smesso, ho sofferto molto perché mi mancavano il campo e l’adrenalina. L’unico modo per ritrovare quella competizione era diventare allenatore. Io cerco proprio questo: la pressione. L’inattività mi annoia, dopo quello che ho fatto in campo, niente è più replicabile".- "Qui a Monza c’è una base solida. Il gruppo storico che direziona c’è, è super. Se poi il mercato potrà migliorarci, va bene, ma sono felice di questo gruppo".

- "Un ragazzo di talento, molto timido, ma con potenziale. Piano piano si scioglierà, mancino che gioca a destra, un’ala-trequartista".