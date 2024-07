Getty Images

Monza, Galliani: "Nesta l'allenatore più simile a Palladino, per la presentazione una data romantica"

Pasquale Guarro, inviato a Forte dei Marmi

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai media durante un evento di beneficienza a Forte dei Marmi. Nelle sue dichiarazioni, anche alcune confessioni riguardo alla scelta di Alessandro Nesta come nuovo allenatore.



OBIETTIVI PER LA STAGIONE - "Prima del campionato non parlo mai perché l'esperienza al Milan mi ha insegnato che c'erano anni in cui pensavamo di vincere lo scudetto e siamo arrivati decimi e anni in cui pensavamo di non vincere e abbiamo vinto e così anche per la Champions. E' inutile fare pronostici".



NESTA - "Ho scelto la data del 9 luglio per la presentazione di Nesta perché il 9 luglio del 2006 l'Italia diventava campione del Mondo. Mi sembrava una data romantica. Quella di Nesta è stata una scelta fatta dopo aver lungamente analizzato tutti gli allenatori. L'allenatore più simile a Palladino in termini di gioco è Alessandro Nesta".