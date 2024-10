Monza, Nesta: "Troppi rigori, così è difficile fare il difensore. Totti torna in campo? Se solo ci penso, mi faccio male"

Getty Images

Prima vittoria delin questa Serie A, primo successo persulla panchina di un club di A. Il 3-0 al Bentegodi contro l'Hellas Verona nel posticipo dell'ottava giornata di campionato stappa i brianzoli, trascinati dalla doppietta di Dany Mota Carvalho.Al termine della gara, il tecnico dei biancorossi Nesta è intervenuto a Sky Sport: "Lavoriamo per vincere, non l'avevamo mai fatto quest'anno. Attesa lunga, la desideravamo tutti quanti quindi siamo molto contenti".- "Avevamo preparato la partita sugli attacchi tra terzino e centrale con Dany Mota. Siamo partiti bene, abbiamo tenuto bene. Poi la spizzata di Djuric è un fattore, metterla su di lui è tanta roba".

- "Sono giocatori importantissimi per noi, ma sappiamo che se pressiamo bene davanti li aiutiamo".- "Le vittorie sbloccano tutto, perdere e pareggiare fa male perché perdi sicurezza. Quando vinci è un'altra cosa. La squadra è sempre sul pezzo, abbiamo fatto belle partite anche contro grandi squadre, abbiamo avuto infortuni. Bisogna stringere un po' i denti. Oggi abbiamo fatto una partita tosta. L'obiettivo è di recuperare pezzi ora".- "La costruzione per me è portare palla in zone dove siamo più efficaci. Stiamo migliorando. In partita devi anche saper stare basso davanti all'area di rigore, l'avversario ti mette in area e devi saperci stare".

- "L'ho detto anche all'incontro con gli arbitri, troppi rigori. Per i difensori diventa troppo difficile giocare. Mi è andata bene che ho giocato prima che qualche randellata si poteva dare. E' diventato complesso. Sei rigori a domenica... Uno deve fare di più per vincere la partita, questo è il mio pensiero. Detto questo, è il regolamento, è complesso".- "Gli faccio l'in bocca al lupo, se se la sente... Io solo al pensiero mi faccio male (ride, ndr)".