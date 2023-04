Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese:



“Questa è una settimana particolare viste le notizie sul presidente, bisognerà giocare con la testa e con il cuore. Il campo di Udine è molto difficile, poche squadre riescono a fare risultato lì. Noi veniamo da una buona settimana, la squadra ha reagito bene dopo la sconfitta contro la Lazio".



FORMAZIONE - "Le scelte le faccio in base agli avversari, ho tante soluzioni. Al di là di chi gioca è importante trovare i giusti automatismi, chi è in campo sa cosa fare".



NIENTE RILASSAMENTO - "Di sicuro c'è che non voglio alcun tipo di rilassamento, abbiamo ancora tante partite davanti. L'unico passo falso che abbiamo fatto è stato contro la Cremonese poi abbiamo affrontato grandi squadre".



UDINESE - "Fisicamente è la squadra più forte, noi non abbiamo questa caratteristica ma riusciamo a sopperire giocando a calcio. Dobbiamo essere bravi a fare una buona fase difensiva e una gara di personalità. Per fare risultato a Udine c'è bisogno di questo ed altro"



INDISPONIBILI - "Caprari è squalificato ma abbiamo recuperato tutti, sia Marlon che Caldirola".