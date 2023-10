Brutte notizie giungono dal ritiro della Nazionale Under 21 per il Monza. Il club brianteo dovrà far i conti con i problemi di Lorenzo Colombo, costretto a lasciare il gruppo guidato da Carmine Nunziata per un affaticamento muscolare. Al suo posto il commissario tecnico ha convocato al suo posto Sebastiano Esposito della Sampdoria.