Monza-Roma scendono in campo per la 27ª giornata di Serie A 2023/24. Le squadre di Palladino e De Rossi si affrontano allo stadio U-Power Stadium di Monza: calcio d'inizio alle ore 18:00. Tra le squadre sfidate almeno tre volte in Serie A, solo contro l’Atalanta, il Monza ha raccolto meno punti che contro la Roma (uno, al pari della Lazio). Confermata la coppia Dybala-Lukaku con alle spalle Pellegrini, per i brianzoli Colpani alle spalle di Djuric.



Le formazioni ufficiali



Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Mari, Caldirola, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota. Djuric. All.: Palladino.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.