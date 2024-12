Monza-Udinese, le pagelle di CM: Lucca torna letale, Maldini spreca e condanna

AFP via Getty Images

Non può nulla su Lucca in avvio, ma su Bijol poteva fare di più: dal suo lato si passa troppo, Thauvin gli ruba il tempo due volte.: in difficoltà su Lucca, esce male anche sul 2-1: il meno peggio dei 3, cerca anche la progressione offensiva(dal 71': propositivo in fascia)ha una grande palla gol nel primo tempo e la spreca(dal' 71': la traversa trema ancora dopo il suo colpo di testa): rompe e riparte, prova anche il tiro sfiorando il gol.

: anche lui calcia spesso non trovando però mai la porta, meno brillante del solito(dal' 79': suo è il 100esimo gol del Monza in Serie A. Suo l'assist per la traversa di Mota. Il migliore dei suoi.: crea tanti pericoli in un tempo senza gol. Ha la colpa di non aver concretizzato l'occasione che precede il contropiede del 2-1 friulano(dall'84': il più in ombra davanti, ci si aspetta sempre di più(dal 79': fa come sempre a sportellate per 90 minuti, un miracolo di Sava gli nega il gol.

: la sua squadra sbanda troppo facilmente, ma quanto è realmente legato alle sue scelte e non a una semplice questione mentale? Il Monza in campo è messo bene, ma paga sempre errori banali individuali.: Male sul gol di Kyriakopoulos, si supera in più di un'occasione come sulla super parata su Djuric.si vede e nota poco, Kyriakopoulos lo fa soffrire: gigantesco nella propria area di rigore, ha il merito di credere al contropiede che gli frutta il gol del 2-1.: soffre un po' di più Djuric ed è lui che si perde Mota sulla traversa. Sono però molti di più gli interventi postivi.

: anche dal suo lato si soffre troppo, ma avrebbe molto più campo da sfruttare: balla tanto in mezzo al campo ed è poco il filtro dato ai suoi difensori(dal 46': entra con più personalità del compagno e si abbina meglio con Lovric): partita d'ordine e di poca qualità, ma quanto basta per portare a casa il risultato.(dal 90': incursore? Non oggi. Si limita a contenere.: perfetta l'intuizione che manda in porta Bijol, è l'elemento di supporto ai due attaccanti.

(dal 93': a volte è troppo egoista, ma la sua qualità è ciò che serve per lasciar più libero Lucca.(dal 76'si vede pochissimo): il migliore dei suoi, ne segna due e uno glielo annullano per fuorigioco. Di testa e di piede, è sempre pericoloso.: pre-partita si sarebbe accontentato del pari e il primo tempo dei suoi fa capire che ci credeva davvero. Porta a casa i 3 punti sfruttando due errori degli avversari.