Monza-Udinese, con calcio d'inizio all'U-Power Stadium alle 20.45 di lunedì 9 dicembre 2024 chiude laI biancorossi di Alessandrovanno a caccia della seconda vittoria in campionato che vorrebbe dire tornare a +1 sulla zona retrocessione in cui oggi è pienamente coinvolta. Vittoria che manca anche da tanto tempo all'Udinese di Kosta Runjaic, che non vince dallo scorso 25 ottobre contro il Cagliari.MONZA - Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

UDINESE - Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Lovric, Karlstrom; Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.: Monza-Udinese: 9 dicembre 2024: 20.45: DAZN, DAZN 1: DAZN