Alla fine Giovanni Stroppa resta al suo posto. Nonostante le cinque sconfitte in queste prime cinque partite di campionato, il tecnico del Monza ha ricevuto ufficialmente la fiducia della proprietà. Adriano Galliani, dopo che ieri si erano diffuse le voci di un esonero imminente dell'allenatore di Mulazzano, ha preferito smentire ufficialmente tramite l'ANSA le indiscrezioni sulla panchina. Stroppa, almeno fino a Lecce, resta in sella.

E' chiaro, però, che dai tifosi alla Società, c'è più di un malumore per questo inizio di stagione deludente per una delle 'regine del calciomercato'. La rivoluzione operata dalla proprietà Fininvest non ha ancora dato i suoi frutti: troppi, probabilmente, i 16 nuovi acquisti arrivati la scorsa estate, snaturato lo zoccolo duro della formazione che aveva vinto i playoff in serie B. Aggiungiamoci gli infortuni e gli acciacchi di molti giocatori chiave (da Pessina a Pablo Marì, fino a Ranocchia e Dani Mota) avvenuti ad inizio stagione, ed ecco che Giovanni Stroppa ha sicuramente dalla sua molte attenuanti. Il calendario ha poi messo di fronte la squadra brianzola a tutte le squadre che in questo momento occupano le prime posizioni.

A Lecce, però, il Monza deve svoltare: contro un avversario finalmente alla portata, la squadra di Stroppa deve portare a casa i primi di questa sua prima avventura in serie A. Il primo tempo contro la capolista Atalanta ha mostrato un Monza quadrato e in palla al quale è mancato soltanto il gol. Con questa mentalità portare a casa punti dal Via del Mare non dovrebbe essere un'impresa..