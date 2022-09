Di certo non l’inizio sperato per Lecce, Cremonese e Monza, il terzetto salito dallo scorso campionato di Serie B. Nelle prime cinque giornate di campionato nessuna di queste squadre infatti, è riuscita a mettere a segno una vittoria, con il Lecce fermo a quota due punti, la Cremonese a uno e il Monza addirittura a secco. Un avvio da incubo che vede queste tre squadre come le candidate più papabili per un pronto ritorno in serie cadetta. Secondo gli esperti di Snai infatti, la più vicina alla retrocessione è la Cremonese di Alvini, offerta a 1,35, seguita dal Lecce a 1,60. Sale invece a 2,25 la quota del Monza, partita come una delle possibili sorprese del campionato e per ora la delusione più grande. Alle loro spalle si piazza l’Empoli di Zanetti, reduce da quattro pareggi consecutivi ma ancora senza vittorie, a 2,75, leggermente avanti alle due liguri Sampdoria e Spezia fissate entrambe a 3. Dopo la clamorosa rimonta ottenuta la scorsa stagione, la Salernitana è partita bene anche in questo nuovo campionato: la retrocessione dei campani si gioca a 4,50 volte la posta.