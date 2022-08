Zero punti in tre partite, due gol fatti e ben nove subiti. La matricola Monza non è ancora riuscita a portare a casa il primo storico punto in serie A. Eppure, nella gara contro l'Udinese, si sono visti dei progressi da parte della squadra di Giovanni Stroppa che, con un pizzico di malizia in più, avrebbe potuto portare a casa il pareggio se non la vittoria. Nessun dramma, però, in casa biancorossa, con il patron Silvio Berlusconi e l'ad Adriano Galliani che hanno confermato la fiducia nel tecnico di Mulazzano. Sarà una fiducia a termine? E' probabile, perchè chiaramente il Monza deve cominciare a fare risultati presto, molto presto. Il prossimi trittico di gare (Roma fuori, Atalanta in casa e Lecce fuori), sarà probabilmente decisivo per la panchina dell'allenatore che ha portato per la prima volta il Monza in Serie A.

Tra le righe della conferenza stampa di ieri, Stroppa ha chiesto nuovi acquisti. Gli serve almeno un difensore, un centrocampista e un'alternativa a destra a Birindelli, mentre in avanti si dovrebbe restare così. L'emergenza infortuni non dà tregua: l'ultimo della lista è il difensore Marlon che si è fatto male nella rifinitura. Con ben cinque titolari fuori, il Monza ha necessità di rinforzi urgenti in questi ultimi giorni di mercato. In difesa si sogna sempre Francesco Acerbi, a centrocampo si è riavvicinato Rovella e si sta valutando la situazione di Bakayoko, in avanti c'è sempre la suggestione di arrivare a Mauro Icardi che però è frenata dalle secche smentite che ci arrivano da Monzello. La verità è che la Roma di Mourinho è alle porte e c'è da fare in fretta per cancellare quello 0 dalla classifica dei punti.