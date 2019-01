Ritorno in Liga vicino per Alvaro Morata. I bookmaker internazionali danno il disco verde per il trasferimento dell’attaccante del Chelsea al Siviglia, da giorni in pressing serrato sul giocatore. Una corte che in quota ha rapidamente portato gli andalusi in cima alla lista sulla prossima squadra dello spagnolo, a quota 1,75 su 888sport. In secondo piano, invece, il Milan, in cerca di rinforzi visto il caso Higuain: sui rossoneri, però, pesano i paletti imposti dalla Uefa sul fair play finanziario e il colpo, riferisce Agipronews, è dato solo a 5,50.