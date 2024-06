Morata chiama il mercato: "Non posso restare all'Atletico Madrid per non giocare"

Getty Images

Alvarolancia un segnale dal ritiro della Nazionale spagnola a Euro 2024. Parlando a El Larguero, l'ex Juventus ha messo le cose in chiaro sul proprio futuro e quel che pensa delle continue voci di mercato che accostano attaccanti all'Atletico Madrid."Immagino che quello che esce sulla stampa sia ciò di cui parlano i dirigenti, così lo dico chiaramente. Non ho parlato con nessuno, ma se vedo che l'Atleti vuole prendere 8 attaccanti ho l'impressione di non essere la priorità del club.", ha tuonato Morata.

Morata nel 2023/24 ha segnato 21 reti e offerto 5 assist vincenti in tutte le competizioni con la maglia dei Colchoneros, indossata 48 volte tra Liga, Champions League, Supercoppa spagnola, Copa del Rey.Un ritorno in Italia, la patria della moglie Alice, è da tenere in considerazione. Juventus e Roma sono le formazioni che lo hanno cercato la scorsa estate, ma siamo alle porte degli Europei e ogni discorso deve essere rimandato. In agguato anche i ricchi club arabi e statunitensi. La clausola di 15 milioni di euro lo rende un profilo piuttosto abbordabile per chi si può permettere un ingaggio, anche volendo venirsi incontro di 4-5 milioni di euro, la metà di quel che guadagna oggi in Spagna.