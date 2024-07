Morata, sfuma il ritorno in Serie A: è ad un passo dall'Al-Qadsia

AFP via Getty Images

Alvaro Morata si appresta a lasciare il calcio europeo e a raggiungere l’ex capitano del Real Madrid Nacho in Arabia Saudita. Sembrano dunque sfumare le possibilità di rivedere l’attaccante classe ‘92 nella nostra Serie A, con Juventus e Milan che gli sono state accostate con maggiore frequenza. Secondo quanto riferisce infatti il portale Relevo, Morata è molto vicino ad accettare la proposta economica dell’Al-Qadsia, formazione della Saudi Pro League allenata peraltro da un suo connazionale, l’ex Getafe, Siviglia e Olympiacos Michel. Dopo aver rilasciato nelle ultime settimane ripetute dichiarazioni che avevano lasciato intendere una sua imminente separazione dall’Atletico Madrid - al quale è legato fino a giugno 2026 ma che ha necessità di liberarsi di alcuni ingaggi pesanti per sbloccare il mercato in entrata - il centravanti della nazionale spagnola si sarebbe convinto a chiudere la propria carriera in Medio Oriente, dopo essersi consultato anche con Nacho sui vantaggi di un tale trasferimento.

Secondo le informazioni riportate da Relevo, l'Al-Qadsia ha stanziato una cifra complessiva di 50 milioni di euro per l'intera operazione, considerando la valutazione del giocatore - che ha una clausola rescissoria di 15 milioni - e il ricco ingaggio pluriennale che verrà sottoposto a Morata. Per sostituire lui e un altro partente illustre come Memphis Depay, a cui non è stato prolungato il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno, la prima scelta del Cholo Simeone resta Artiom Dovbyk, numero 9 che ha conquistato il titolo di capoccanoniere nell'ultima Liga con la maglia del Girona, che il club catalano libererebbe per i 40 milioni della clausola rescissoria.