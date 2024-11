Moratti pronto a tornare nel calcio: contatti tra l'ex patron dell'Inter e Tacopina per la cessione della Spal

PEGASO NEWSPORT (Fotografo) - (Editor)

. L’indiscrezione arriva direttamente da Ferrara, con l’ex proprietario e presidente dell’Inter che sarebbesquadra che attualmente milita nel gruppo B di Serie C.Stando a quanto riporta La Nuova Ferrara, tutto sarebbe nato da una visita di Moratti a Ferrara a fine agosto, documentata da una foto-ricordo fatta da un tifoso nerazzurro. A due mesi da emergono le prime indiscrezioni sui motivi del passaggio dell’ex patron nerazzurro. E il ritorno in un mondo che aveva lasciato nel 2013, conma in cui non ha mai nascosto di voler – in qualche modo – tornare. I soldi non sarebbero un problema, dato che Moratti ha appena incassato

CONTATTI CON TACOPINA - L’occasione per tornare è, dunque, rappresentata dalla Spal. Il quotidiano ha riportato d, che, insieme ad Asap Rocky, rapper statunitense, sarebbesquadra della League Two. Tacopina acquisterebbe la società inglese e, contestualmente, venderebbe la Spal a una cordata, con a capo proprio Moratti, che sarebbeSecondo le ultime notizie, queta operazione potrebbe anche concludersi, dato che l’opzione d’acquisto per il Tranmere Rovers da parte di Tacopina e Asap Rocky (patrimonio di 900 milioni di dollari) scadrebbe a fine 2024.

Al momento lache ha militato in Serie A tra il 2017 e il 2020, si trova in una situazione di classifica molto critica. La squadra è al penultimo posto del girone B di Serie C con appenafrutto di tre vittorie, due pareggi e ben sette sconfitte.