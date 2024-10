Ternana-SPAL: formazioni, dove vederla in tv e streaming

NurPhoto via Getty Images

L'ottimo avvio di stagione dellanon basta per prendersi la vetta del Girone B di Serie C.Troppo lanciato il, strepitosa la Torres: ecco perché la squadra di Ignazio Abate, nella tredicesima giornata, proverà a battere una SPAL fin qui deludente per alimentare le proprie ambizioni di primato. Discorso diametralmente opposto per i ferraresi, sul fondo della classifica e reduci da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite.Data, orario, formazioni, copertura tv e streaming di Ternana-SPAL, sono info disponibili in questa pagina.

Ternana-SPAL sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 251).Ternana-SPAL sarà visibile anche in streaming su NOW e su Sky Go.