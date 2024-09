Getty Images

ha dichiarato in un'intervista a Libero quotidiano in edicola oggi:neanche tra giocatori, società e tifosi. Il Milan ha meritato giocando una buona partita, ma questa sconfitta può avere per l'Inter anche una valenza positiva. Siamo a inizio stagione, non è gravissimo lasciare qualche punto e la sconfitta nel derby può porre la squadra nella condizione di comprendere quale sia la giusta mentalità da far propria quando si raggiungono certi livelli.Non c'è da demoralizzarsi, nella maniera più assoluta, a patto che però serva da lezione. Il calcio non ti mette mai nelle condizioni di essere sicuro del risultato".

Se ne fa un complesso rischia una condizione di difficoltà e maggiore crisi. Giochi rilassato e contento, come sa fare. Con la vittoria si acquisisce una maggiore sicurezza che in certe partite può aiutarti e in altre può risultare un'ancora che ti trascina giù. Ma obiettivamente l'Inter è forte, ha 24 calciatori forti e un allenatore molto bravo. Va certamente considerata questa nuova formula della Champions, ma se riesce a resistere bene dal punto di vista fisico a questo incredibile numero di partite che abbiamo davanti,

, e anche da tifoso vi dico che non ci sono poi tutti questi vantaggi. Adesso siamo abituati a vedere una partita al giorno, per cui ci disperiamo quando non ce ne sono. Ma ormai non si riesce neanche più a guardare una gara per intero che si è già inconsciamente proiettati a pensare a cosa ci sarà domani., anche molto forti, a centinaia di migliaia di tifosi. C'è solo la soddisfazione di avere ogni giorno una partita, tutto viene accorciato eÈ quasi sempre così, quando si esagera con qualcosa dopo finisce per mangiarsi da sola. E poi, sembrano applicarsi più su queste dinamiche che sulla vecchia idea che invece bisognerebbe prima sapere usare i propri piedi in termini meravigliosi per sfiorare e giocare la palla come si vuole, sentirla come un oggetto che più tratti bene e più ti restituisce qualcosa di splendido e sorprendente. E poi

, cercare di intuirne le potenzialità. Adesso arrivano e sai già tutto di tutti. Visti e rivisti, tranne qualche caso sporadico. Nei giorni scorsi mi è capitato di vedere- "Non si può fare a meno di considerare il punto di partenza: l'Inter partiva da una rosa che ha vinto la seconda stella, giocando anche molto bene. L'Inter ha almeno 18 calciatori in grado di giocare ad altissimo livello e altri sono stati acquistati, compreso, insomma, c’erano già squadra, allenatore e impostazione. A buona ragione non hanno ravvisato l'obbligo di inserire troppe novità. Poi si ragiona sul livello e anche in questo caso devo dire che quello dell'Inter è quasi al massimo per la Serie A, mentre bisognerà vedere se sarà abbastanza anche a livello internazionale per poter vincere:

, è vero. Adesso danno anche un giudizio sull'economia della società,(ride, nda). Ai miei tempi era più difficile e si pretendeva di più?, era il mio modo di intendere il ruolo. Non è colpa loro".e questo sentimento ti porta automaticamente a sovvenzionare generosamente il club. Non avrei potuto fare diversamente perchée la società non ne ha sofferto, ma andando avanti sarebbe stato molto più difficile per me. I ricordi più belli? Al primo posto c'è l'affetto delle persone, il ricordo di quei momenti in cui le cose andavano così così e mi sono trovato sorretto, aiutato e benvoluto dai tifosi. Mi hanno fatto sentire parte integrante di qualcosa. Poi rimangono indelebili le finali di Vienna e Madrid. Quel 22 maggio la capitale spagnola era bellissima, una giornata di sole meravigliosa e poi quella partita andata via liscia".

- "Troppo difficile, anche per una questione di riconoscenza verso i ragazzi che mi hanno fatto vincere il Triplete. Poi, ma quanto a potenziale…, quindi una volta che metti lui poi diventa difficile fare un discorso tra quelle due Inter. Però, fu talmente sorprendente da riempire la fantasia e la speranza di ogni tifoso. Speranza che completò con i successi sul campo.Non è facile.Suarezarrivava dopo Lindskog e alla prima partita quasi corremmo il rischio di non vederlo, tanto avevamo negli occhi la prestanza dello svedese. Non vedevamo Suarez perché era ovunque, in tutte le zone di campo, dappertutto e continuava a correre a prender palla e recapitarla dall’altro lato del campo, a 50 metri con un solo tocco. Di colpo ci siamo abituati a capire che lì a centrocampo il nostro gioco veniva fuori dalla classe, dall'intuito e dalle qualità di quel giocatore., nonostante alcuni di gran classe. Ogni calciatore ha avuto le qualità per entusiasmarmi, non posso dimenticare, che ha moltiplicato la velocità di quella squadra. Ma quei due lì sono i due più grandi centrocampisti che io abbia mai visto e conservo una loro dedica dolcissima che mi hanno regalato ancor prima che diventassi presidente".