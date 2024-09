Bologna, le pagelle di CM: Castro decisivo anche per Ravaglia, primo sigillo per Urbanski

Getty Images

Alza in corner su Pereira in avvio, ma l’errore sul tiro di Maldini che spalanca la strada all’1-1 di Djuric è una papera. Castro lo “salva”Gestisce con esperienza, il Monza lo punta il minimo indispensabile. (dal 33’ stSoffre qualche sgasata di Maldini, non è al meglio e all’intervallo alza bandiera bianca (dal 1’ stEntra lui e il Monza non fa più nulla)Sempre sicuro, va a riprendersi anche la palla che Castro trasforma nell’1-2.Palla al bacio per lo 0-1, spesso manda in area cross interessanti. Presenza costante.

Tanto lavoro sporco, recupera palloni ma ne perde anche diversi.Torna il gran maestro della mediana: il Monza sbatte sempre sulla diga elvetica.Segna il suo primo gol in serie A con inserimento e zuccata d’autore. Poi sfiora il bis e manda in porta Castro, che spreca. Il migliore in campo, per distacco. (dal 33’ stAncora esterno, a destra. Ancora tanta fatica: non incide mai. (dal 26’ stIngresso volitivo)Il siluro con cui firma l’1-2 può far girare la stagione. Secondo gol in fila in campionato, il 2004 argentino sta diventando grande protagonista.

Rebus irrisolto per i difensori brianzoli, costretti a stenderlo a ripetizione. Se poi avesse anche killer instinct sotto porta...Primo successo alla guida del Bologna, accolto con grande esultanza: serviva, per dare fiducia. Pomeriggio in cui rischia con il turnover e viene ripagato.