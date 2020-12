L'ex presidente dell'Interè intervenuto alla trasmissione di Radio Rai "Radio Anch'io lo Sport e ha parlato del momento dei nerazzurri: "Adesso c’è la possibilità del campionato, dove i nerazzurri si stanno esprimendo bene, quindi credo che Conte e i suoi ragazzi punteranno sulla Serie A".Sulla corsa scudetto: "Per me. Anche ieri sera si è espresso bene, ha avuto una di quelle partite particolari che possono capitare.".Sulla rosa dell'Inter: “Quando vedi che alcuni giocatori non hanno una resa che consenta di puntare a obiettivi importanti, è normale cambiare per cercare di metterli in condizione di giocare in squadre più alla loro altezza.”.La chiusura di Moratti è riservata ad: "Credo che quello che debba distinguere l’Inter dalla Juventus è questa grande voglia di vincere, anche perché sennò non vinci niente".