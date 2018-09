Massimo Moratti dice la sua sul momento dell'Inter. L'ex presidente nerazzurro ha dichiarato a margine dell'evento 'Milano Calcio City': "Dopo un inizio difficile ora siamo tornati sulla strada giusta, soprattutto come carattere. I calciatori ci sono, ora serve la continuità".



"Modric all'Inter? Non so niente di cosa sia successo, né di quali siano le prospettive. Brozovic sta facendo bene come regista. C'è qualcuno che la stimola come Hazard in passato? Al Real Madrid ci sono un paio di giovani veramente forti come Vinicius Junior, ma non vedo abbastanza partite straniere per poter dare una risposta precisa".



"Il Var? Non mi entusiasma troppo. L'Inter è l'anti-Juve? Per adesso è il Napoli. L'Inter è partita con questa idea, ma poi bisogna vincere le partite. Si può perdere lo scudetto con Cristiano Ronaldo? Nel calcio può succedere di tutto".



"Il Monza a Berlusconi, e io? L'Inter è stata una cosa bella e importante. Ogni tanto viene qualche voglia di divertiti con qualcosa del genere, ma no. Il Monza ha una gran fortuna comunque. Io interessato al Bari? E' stata una possibilità durata solo poche ore".