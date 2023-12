Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, parla ai microfoni di calciostyle: "Non conosco le condizioni economiche della società ed escludo categoricamente un mio ritorno in società. I nerazzurri devono essere contenti di come Zhang ha svolto il suo lavoro. Inzaghi sta facendo benissimo come anche tutta la dirigenza con Marotta alla guida".



"La Juventus è la maggior antagonista dell’Inter, dopo aver sistemato alcune cose, fa sempre paura. Su Moggi non aggiungo altro in quanto già le sentenze sono state chiare sulla vicenda Calciopoli", aggiunge Moratti, come riportato da TMW.



"Sono felice per Thiago Motta, che sta dando il massimo in questo nuovo ruolo da allenatore, mettendo tutto se stesso e aggiungendo il carisma che aveva già da calciatore. Inzaghi? Inzaghi sta facendo benissimo come anche tutta la dirigenza con Marotta alla guida. L’Inter sta andando molto bene, anche grazie al supporto dell’allenatore e di tutta la tifoseria. Il tecnico è stato una piacevole sorpresa in quanto si sia inserito nel mondo Inter, dopo le difficoltà iniziali".