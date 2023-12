Continuano ad arrivare reazioni dal mondo del calcio dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di far saltare la proroga dei benefici fiscali per gli sportivi presenti nel Decreto Crescita. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha commentato al Tg1.: "Nel momento in cui il calcio italiano stava risalendo la china a livello europeo e mondiale, con tre squadre che hanno partecipato alle finali delle maggiori competizioni continentali nella passata stagione, il fatto di abolire questa agevolazione fiscale del Decreto Crescita rappresenta un autogol per il calcio e per l'economia del Paese. Ci sono allenatori che sono venuti qui e che hanno usufruito di questa agevolazione".