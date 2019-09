Sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in un albergo di Udine dove era in ritiro con la sua squadra, c’è una prima richiesta di rinvio a giudizio. La procura di Firenze ha chiesto il processo per omicidio colposo nei confronti del medico Giorgio Galanti, docente universitario e già direttore sanitario del centro di medicina dello sport dell’Azienda universitaria di Careggi.



Le indagini, come riporta il Corriere della Sera, hanno portato all’iscrizione nel registrato degli indagati di altri due medici: l’attuale direttore del centro di Medicina dello Sport di Careggi, Pietro Amedeo Modesti e la dottoressa Loira Toncelli, collaboratrrice del professor Galanti. In questo caso l’accusa è di falso materiale commesso da pubblico ufficiale.