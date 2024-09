Morte Bergamini: la Procura chiede 23 anni di reclusione per l'ex fidanzata

Il processo con al centro la morte di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, datata 18 novembre 1989, è arrivato al punto di svolta: nella giornata di oggi è arrivata la richiesta di pena dell'accusa, 23 anni di reclusione per l'ex fidanzata Isabella Interno, unica imputata.



"FU OMICIDIO" - È accusata, in concorso con ignoti, di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e futili, e delle sevizie. Secondo i magistrati della Procura di Castrovillari, il procuratore Alessandro D’Alessio e il pm Luca Primicerio, fu asfissiato con una sciarpa o un sacchetto con una manovra fatta da due persone e successivamente posto sull'asfalto dove fu sormontato da un camion sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. Nessun tuffo sotto il camion da parte di Bergamini come ipotizzato dalla ex fidanzata.