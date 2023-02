Başımız sağ olsun!



Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan. pic.twitter.com/15yjH9Sa1H — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023

Losquadra di appartenenza del portiere turco deceduto in occasione del terremoto, ha comunicato il lutto attraverso i propri canali:"Il nostro portiere,, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto nel terremoto. Riposa in pace. Non ti dimenticheremo, meravigliosa persona".