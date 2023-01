Gianluca Vialli non ce l’ha fatta. L’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea è morto oggi a 58 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. Protagonista a suon di gol in Serie A e con la Nazionale, Vialli era diventato con il ct Roberto Mancini il capo delegazione dell'Italia e la sua battaglia, negli ultimi mesi, aveva commosso tutti. Con queste foto, abbiamo cercato di rivivere la sua straordinaria carriera in campo.