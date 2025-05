PSG-Inter, 5 duelli chiave: da Dembelé-Thuram a Donnarumma-Sommer e... Luis Enrique-Inzaghi. Chi è più forte?

VITINHA-CALHANOGLU

Il ruolo, si dice, sta scomparendo. Con sempre meno specialisti di altissimo livello in grado di mettersi in cabina di regia e guidare con visione, intelligenza e letture la manovra delle proprie squadre. Calhanoglu ha saputo adattarsi alla grande da quando Inzaghi ha scelto di trasformarlo e oggi è insostituibile per i nerazzurri. Vitinha è l'uomo ombra di Luis Enrique, più equilibratore anche di Neves, ma entrambi interpretano il ruolo quasi allo stesso modo: sempre una linea di passaggio per i compagni e, all'occorrenza, via in verticale.