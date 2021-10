Nel giorno dell'ultimo GP di Valentino Rossi in Italia,della Yamaha diventa Campione del Mondo chiudendo al quarto posto la corsa sul circuito di Misano Adriatica. Per il pilota francese di origini siciliane si tratta della prima vittoria di un mondiale, arrivata dopo la caduta di Francesco Bagnaia che gli contendeva il titolo ed era in testa fino a 4 giri dalla fine.