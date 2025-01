Motta: "I cambi vengono fatti per il bene della squadra e del risultato, poi sta a voi giudicare"

AFP via Getty Images

La Juventus è stata sconfitta dal Milan in semifinale di Supercoppa Italiana"Non possiamo essere contenti, visto quello che abbiamo fatto nel primo tempo e le occasioni nella ripresa. Loro ne hanno avuta una con Theo Hernandez, per così poco il Milan non dovrebbe uscirne vincitore, questa è l'analisi che dobbiamo fare".- "Tutte le scelte sono fatte per il bene della squadra e del risultato, sta a voi giudicarle".- "E' una sconfitta importante, volevamo andare in finale e avevamo una grande occasione di battere il Milan, non siamo stati capaci".

- "Dispiace perché dobbiamo migliorare nel carattere, abbiamo fatto bene nel primo tempo e poi non l'abbiamo chiusa. Reagire dopo il primo episodio negativo era importante, non ci siamo riusciti e questo ci ha impedito di tenere in mano la gara dopo 70 minuti".- "Contro la Fiorentina è andata un po' come oggi, non siamo stati capaci di chiuderla, altre volte abbiamo rimontato partite che sembravano perse. Oggi no, oggi come domenica scorsa abbiamo giocato meglio, siamo stati superiori sotto molti aspetti, ma la nostra reazione non è stata buona".

- "Lo valuteremo, è un giocatore importante per noi. Ha avuto un fastidio. Sarebbe stato importante avere sia lui sia Kenan, per mantenere intensità nei 90 minuti".