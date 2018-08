Continua la 'guerra' a Manchester tra Paul Pogba e José Mourinho. Il rapporto tra i due è ai minimi storici dopo l'ultimo episodio, che li ha visti ancora una volta uno contro l'altro. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il calciatore francese avrebbe rifiutato la richiesta del tecnico portoghese di tornare prima dalle vacanze. L'ex Juventus ha risposto con una festa a Los Angeles in compagnia di amici e parenti, prima di trasferirsi nella Polinesia francese. Il tutto immortalato con video e foto postati sui social. Una decisione che non è affatto piaciuta al tecnico del Manchester United Mourinho.



E LA JUVE... - La Juventus continua a monitorare la situazione. Su richiesta esplicita di Allegri, il club bianconero è alla ricerca di un profilo come quello di Pogba, che non ha ammesso di gradire un ritorno a Torino. Per sbloccare l'operazione è necessaria la cessione di Pjanic, che però potrebbe firmare il rinnovo. Mino Raiola, agente di Pogba, continua a lavorare sottotraccia per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno.