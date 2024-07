Getty Images

Idea Juventus: scambio di giocatori con Mourinho

10 minuti fa



La Juventus sarebbe sulle tracce di Ferdi Kadioglu, terzino destro della nazionale turca e del Fenerbahce di José Mourinho. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club bianconero sarebbe sulle tracce del giocatore, che ha un valore di mercato di circa 20 milioni di euro e potrebbe sbarcare a Torino in cambio di Weston McKennie, che piace molto al club turco, e che non rientra nel progetto di Thiago Motta. Su Kadioglu ci sarebbero anche due club di Premier League, il Liverpool ed l'Arsenal.



Classe 1999, olandese naturalizzato turco, Kadioglu è nato ad Arnhem, in Olanda, e ha giocato nel N.E.C. Nijmegen nel settore giovanile e poi in prima squadra dal 2016 al 2018 (70 partite e 12 gol), prima di passare al Fenerbahce nel 2018. Con la maglia del Fenerbahce, Kadioglu ha giocato 150 partite, segnando 16 reti. In nazionale il bilancio è di 20 partite e una rete.