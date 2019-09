In ginocchio, le mani sulla bocca, stupito ed allo stesso tempo entusiasta. E' stata questa la reazione di Amadeus, grande tifoso dell'Inter, tanto da chiamare il figlio Jose, al videomessaggio di Mourinho. Il noto conduttore tv, prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo, ospite insieme al figlio e alla moglie della trasmissione di Rai 1 Domenica In, ha infatti ricevuto una gradita sorpresa dall'ex tecnico nerazzurro: "Non ci posso credere che hai messo il mio nome come omaggio a tuo figlio. È un orgoglio per me, ti auguro tanta felicità".



Sempre Mourinho, rivolto al figlio di Amadeus, visibilmente commosso, che ha 10 anni e gioca nelle giovanili dell'Inter, nel ruolo di portiere: "Ti auguro che tu possa arrivare a coronare il tuo sogno. Spero che riuscirai a difendere la porta più grande del mondo e della prima squadra. Un abbraccio grande“.