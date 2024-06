Mourinho oggi al Fenerbahce, ecco che squadra farà: le proposte indecenti e un mercato... con tanta Roma

Getty Images

Con un colpo di teatro dei suoi,In Turchia già fremono per l'arrivo dello Special One che. Manca solo l'ufficialità, ma lo stesso portoghese è stato abbastanza chiaro ieri quando, prima della finale di Champions League, ha parlato del suo futuro prossimo: "Non è ancora fatta, maAvranno ancheche quindi non parteciperanno alla pre season e non torneranno prima della gara iniziale.. Mi piacciono le sfide". Parole insomma da chi sa che 'vestirà' quei colori. In un post successivo su X, il club ha avvisato i suoi tifosi:

A Istanbul non si parla d'altro e, ancora scioccati dall'aver, i tifosi del Fenerbahce sono già pronti a voltare pagina,dell'ex allenatore di Inter e Roma. Lo hanno promesso i due candidati alla presidenza che si presenteranno alle elezioni,. Il primo è quello in carica e che ha succeduto il secondo che ora però vuole riprendere in mano le redini del club.Mou firmerà un contrattoe ha un chiaro obiettivo:. Il portoghese è già uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, vantae andrà ora alla ricerca dellaPrima però ci sono da superare gli step per entrare nella nuova Champions League ma, se i turchi dovessero fallire questo traguardo,, la stessa competizione in cui sarà ladi De Rossi e che fu proprio di Mou.

- Prima ancora che sia arrivato a Istanbul, sono già impazzite le voci disulla squadra che allestirà Mourinho al Fenerbahce. I rumors si susseguono. Secondo quanto scrive Aspor, José aveva già seguito le ultime partite del Fenerbahçe eTra quest'ultimi, potrebbe esserci ancheDzeko ha chiuso l'annata con 25 gol e 10 assist in 46 partite e ha un contratto fino al 2025 ma potrebbe non bastare per restare. Aziz Yildrim ha 'spoilerato' i giocatori che il portoghese gli ha chiesto.che ha già allenato alla Roma e il cui futuro in giallorosso non è certo.il cui arrivo spiegherebbe la decisione di lasciar partire Dzeko.

Il portoghese non lavorerà con, che ha appena lasciato il club e il calcio ma avrà a sua disposizioneLa squadra è reduce dai, persi ai rigori contro la futura vincente della competizione, l', ed è piena zeppa di gente che, con Mou, potrà parlare in italiano.Altri giocatori chiave della formazione sono il portiere, pilastro della Croazia,(in prestito dall'Atletico Madrid),. Il volto del prossimo Fenerbahce però potrebbe essere molto diverso, e molto più patinato. Basti pensare che, durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid,. A Istanbul, sponda gialloblu, sono pronti i fuochi d'artificio.