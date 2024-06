Getty Images

Mourinho: "Ronaldo? Non lascerà gli Europei senza gol. Sul minutaggio..."

54 minuti fa



Manca ormai meno di una settimana all'inizio di Euro 2024 e José Mourinho, fresco della nomina di nuovo allenatore del Fenerbahce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Portogallo e in particolare su Cristiano Ronaldo, che a 39 anni si appresta a disputare il suo sesto Europeo. Di seguito le parole:



"L'apporto di Ronaldo? Dipende dall'allenatore e da Cristiano. Come si sente, quali sono gli obiettivi, come l'allenatore vuole usarlo: se lo usa storicamente, giocando ogni minuto, ogni partita; se vuole proteggerlo per i momenti chiave. Ronaldo ha un grande peso e i suoi gol li farà. Non credo che lascerà gli Europei senza i suoi gol"