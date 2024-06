Getty Images

Mourinho torna a parlare di Guardiola: "Credo che ora stia ridendo...". E ne ha per tutte in Premier League

un' ora fa



Josè Mourinho ci ha messo poco a diventare idolo dei suoi nuovi tifosi, quelli del Fenerbahce, squadra di cui è da qualche giorno allenatore. Il suo primo amore però, si sa, è e resta l'Inghilterra. Il portoghese ha analizzato il momento delle big di Premier League a TNT Sports.



SULLA PREMIER LEAGUE - “Penso che in questo momento Pep Guardiola stia ridendo del disordine degli altri club”, ha detto, riferendosi a società come Chelsea, Manchester United e Tottenham, allenate da Mou e ora indietro sulla programmazione. "Nello United vedo un piccolo miglioramento, ma più o meno resta lo stesso. Ho un’idea poi sul Tottenham, ossia che anche questo è il solito Tottenham, quello che lotta per il quarto posto. La prossima stagione saranno in Europa League, ovviamente possono vincerla. Sembra che abbiano stabilità, stiano investendo di più, sono un club incredibile, con strutture incredibili e uno stadio bellissimo”, ha continuato Mou. L'allenatore ha riservato ai colleghi un solo no comment, sul Chelsea. "Perché hanno esonerato Pochettino per ingaggiare Maresca? Davvero non lo so”, ha detto Mourinho.