Mourinho-show in Fenerbahçe-Manchester United: Onana lo fa impazzire, l'arbitro lo espelle

AFP via Getty Images

show. Il vero protagonista dell'1-1 tra Fenerbahçe e Manchester United in Europa League è stato lui. Un'altra serata da Special One, un'altra partita da uomo-copertina. Nel bene e nel male. Sarebbe servita una telecamera in panchina puntata solo su di lui, stile Grande Fratello. 90 minuti di Mou in stile showman.- La sua reazione a un'occasione mancata dal Fenerbahçe nel finale di primo tempo è tutta da ridere: con i Red Devils avanti 1-0 grazie al gol di Eriksen, Onana fa un doppio intervento che è quasi un miracolo salvando prima su tiro di un avversario a botta sicura, poi respingendo un colpo di testa con un colpo di reni.

- A inizio secondo tempo arriva il pareggio di En-Nesyri e Mourinho si calma. Sì, fino all'episodio successivo: perché pochi minuti dopo Osayi-Samuel cade in area, per Josè c'è stato un pestone di Ugarte e quindi è rigore per i turchi; l'arbitro non condivide la scelta e lascia proseguire.. Espulso. Il portoghese sale in tribuna, e da lì si sbraccia e dà indicazioni ai suoi fino alla fine della partita. E pensare che la serata era iniziata con un abbraccio con il suo ex giocatore Casemiro... Alla fine si porta a casa un pareggio importante contro la sua ex squadra, il "diavolo" ha fermato i Diavoli.