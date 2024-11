GETTY

Mourinho sicuro su Cristiano Ronaldo: "Trasferirsi al Fenerbahce? Può venire a trovare il suo vecchio amico José..."

Redazione CM

56 minuti fa



Cristiano Ronaldo in Turchia da Josè Mourunho? Un’indiscrezione rilanciata dai media turchi nel corso degli scorsi giorni, con lo Special One che avrebbe contattato direttamente il suo connazionale per sondare il terreno a un possibile quanto clamoroso trasferimento in Super Lig. Il Fenerbahce, al momento, si trova al 2° posto, alle spalle del solo Galatasaray, ma il mercato di gennaio si avvicina e i rumors di mercato cominciano a diffondersi, tanto da far intervenire lo stesso Mourinho in conferenza stampa.



TUTTO CHIARO – "Cristiano Ronaldo? Chi dice che giocherà per il Fenerbahce o non sa cosa stanno scrivendo o è contento delle notizie ridicole che sta diffondendo". Sono state queste le ultime dichiarazioni dell’ex tecnico di Inter e Real Madrid, com’è stato riportato da beIN Sports. Mourinho ha dunque voluto spazzare via ogni possibilità riguardante l'ingaggio di Ronaldo, aggiungendo: "Cristiano potrebbe venire a Istanbul per mangiare perché è proprio in mezzo tra l’Arabia Saudita e il Portogallo. O forse prenderà il suo jet privato e verrà a trovare il suo vecchio amico José Mourinho, dove potremo mangiare nel mio hotel".