Mourinho chiama Cristiano Ronaldo al Fenerbahce: vuole convincerlo a trasferirsi in Turchia

La clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Turchia, lo Special One sta tentando l'impresa di portare CR7 a vestire la maglia gialloblù.- Secondo fonti dei media turchi,per sondare il terreno su un possibile trasferimento dal club saudita, in cui milita attualmente Ronaldo, al Fenerbahce.Secondo quanto riferito da Fotomac, Mou avrebbe chiamato personalmente Cristiano Ronaldo e gli avrebbe chiesto: "Sei felice lì? Si dice che tu voglia andartene. Se parti,".

- Mourinho chiama CR7, il Fenerbahce si muove per cercare di realizzare il colpo del secolo. Il direttore sportivo del club, il portoghese, si sarebbe già messo in contatto con, storico agente di Ronaldo, per convincere il fuoriclasse portoghese a lasciare l'Al-Nassr.- L'indiscrezione ha scatenato la fantasia dei tifosi del Fenerbache, che credono che il sogno non sia del tutto irrealizzabile. Sui social media hanno lanciato una campagna sui social media, con lo slogan in inglese: "", "".

- Ma il sogno del Fenerbahce e dei suoi tifosi è davvero possibile? Uno dei principali ostacoli è rappresentato dall'ingaggio stellare di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita:, tanto guadagna il portoghese con l'Al-Nassr ed è una cifra che rende il trasferimento estremamente complesso, nonostante il club di Istanbul sembri determinato a sfidare queste avversità, anche per contrastare ilche recentemente ha acceso l'entusiasmo dei tifosi con l'acquisto di- Cristiano Ronaldo però potrebbe non essere l'unico colpo dalla Saudi Pro League per Mourinho. Il Fenerbahce infatti, riporta la stampa turca, starebbe valutando anche l'acquisto di, brasiliano tra i giocatori più importanti dell'Al-Nassr con un ingaggio da

- Qualora l'affare diventasse realtà, Cristiano Ronaldo e José Mourinho tornerebbero nuovamente a lavorare insieme. I due si erano già incrociati durante la loro esperienza comune ale, nonostante alcune tensioni del passato, i due potrebbero lasciare alle spalle divergenze e incomprensioni per lanciarsi insieme in una nuova avventura.- Finora in questa stagione, Cristiano Ronaldo ha realizzato 10 gol e 3 assist in 15 presenze con la maglia dell'Al-Nassr. Dal suo arrivo in Arabia Saudita, nel gennaio del 2023, il portoghese ha collezionato 68 reti e 18 assist in 79 presenze con la società saudita, con cui ha vinto anche la classifica marcatori dell'ultima Saudi Pro League (35 gol) diventando così il primo giocatore nella storia a diventare capocannoniere in quattro campionati e in quattro leghe differenti (Premier League, Liga, Serie A e Saudi Pro League.

