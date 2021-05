e torna in Italia 10 anni dopo il triplete conquistato con l'. Poi il, ilbis, ile il, portando a casa vittorie e sconfitte, trofei e delusioni, collezionando qualche esonero di troppo. Ora prova a rilanciarsi a braccetto col club giallorosso, voglioso di grandezza coi Friedkin e pronto ad affidarsi allo Special One, che spesso fa la voce grossa anche sul mercato. Mercato dove, per anni, ha speso cifre pazzesche: fino all'estate scorsa era il tecnico che aveva speso di più nei suoi anni da manager, 1,59 miliardi di euro, davanti a Guardiola, per 99 acquisti!Altre cifre, altro mercato, altro campionato. Ora i tempi sono cambiati ma non, evidente, le ambizioni di José Mourinho, che vuole far tornare la Roma ai piani alti della Serie A. Passando anche dalla campagna acquisti, con tanti sogni e qualche sua vecchia conoscenza . E partendo dal ritorno in Italia del portoghese, la classifica di CM di questa settimana è dedicata agli acquisti più cari della storia di José Mourinho. Iniziando subito con un flop interista...Ricardo Quaresma, voluto all'Inter proprio da Mourinho. E pagato 30 milioni di euro.