IL TABELLINO

, alla sua prima edizione, diventando l’unico tecnico ad avere vinto tutti i trofei dell’Uefa: Champions (due volte), Coppa UEFA, Europa League e la neonata Conference.Era la prima volta che la capitale albanese (dove tutti parlano italiano e tifano per le squadre italiane) ospitava una finale europea e Roma ora dovrebbe gemellarsi con essa.la Coppa delle Fiere del 1961 era un torneo ad inviti e, infatti, l’Uefa stenta a riconoscerlo.Ci voleva, dunque, questa accoppiata strana e anomala -- per far scoppiare il cuore degli innamorati giallorossi volati in Albania e di quelli, ancora più viscerali, che hanno assaltato l’Olimpico per vivere sui maxi schermi una gioia che durerà mesi. Chissà, forse, anni.Gioisce Roma giallorossa e ne ha ben donde perché anche questa finale è stata, dopo il gol di(32’), una sofferenza atroce. Culminata, però, con gli abbracci più belli.(nuova lesione al flessore della coscia già stirata un mese fa) ed è entrato Sergio Oliveira. Brutto colpo di cui la Roma ha risentito soprattutto quando c’era da congelare la gara e far girare a vuoto l’avversario.(grazie Var per aver optato per l’involontarietà), creato almeno tre occasioni sulle quali sono stati monumentali in due: il portiereSì, perché la ripresa, è stata, la linea abbassata, molti palloni scagliati lunghi e una pressione continua da parte degli avversari.tuttavia gli osservatori più attenti si saranno accorti che la mia previsione era tutt’altro che campata per aria.(durante i quali, contro una Roma che aveva speso tutto, avrebbe rovesciato il risultato facilmente) e, invece, oltre che sfortunato, è stato tradito dalla timidezza del primo tempo. E’ vero che ha tirato più della Roma (due a uno), è vero che ha avuto maggiore possesso di palla (percentuali del 59 contro il 41), maIn pratica, le prime conclusioni si sono viste tra il 40’ e il 49’. E Rui Patricio è stato sempre presente a se stesso.permettendo a Zaniolo di controllare di petto e di toccare di sinistro sull’uscita del portiere. Il cross, dalla trequarti, è stato di Mancini e, probabilmente nulla sarebbe accaduto se Trauner non avesse sbagliato l’intervento. Tuttavia Zaniolo è stato bravo a capitalizzare l’unica palla capitatagli. E poi la resistenza.E dopo nemmeno un minuto, da schema di calcio d’angolo, Mancini, nel tentativo di mettere palla fuori, ha colpito il palo alla sinistra di Rui Patricio bravo, sul prosieguo dell’azione, a mandare in angolo. A quel punto, però, l’arbitro Kovacs è stato stoppato dal Var che voleva rivedere un tocco di mano di Cristante. Tocco evidente, perciò si temeva il rigore.Neanche il tempo di respirare (49’) e Malacia ha calciato un sinistro potente destinato all’incrocio. Rui Patricio è volato, ha toccato con una mano e la palla è finita sulla traversa.Per fortuna, in disimpegno, ha sbagliato anche Senesi che, volendo servire il proprio portiere, ha toccato corto. Abraham gli ha preso la palla e stava volando verso la porta quando è stato strattonato visibilmente per un braccio. L’inglese ha avuto il torto di non cadere inducendo così l’arbitro a non fischiare la punizione, evitando aMourinho sapeva che la condizione fisica della sua squadra era ai minimi e perciò, al 67’, ha fatto due cambi vitali. Dentroper Zalewski eper Zaniolo. Difesa a 5, centrocampo a tre (Cristante davanti alla difesa, con Veretout e Oliveira ai lati),sotto punta e Abraham davanti.E’ andata subito meglio. Sia perché Spinazzola ha spinto e difeso benissimo, sia perché Karsdorp (72’), anch’egli in proiezione offensiva, ha scagliato un tiro verso la porta del Feyenoord che il portiere Bijlow ha respinto dopo una deviazione. Di più: Pellegrini (85’), servito splendidamente da Veretout, ha avuto la palla del 2-0. Sinistro in corsa e bravo ancora Bijlow a salvare.(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (44' st Viña), Cristante, Mkhitaryan (17' pt Sérgio Oliveira), Zalewski (22' st Spinazzola); Pellegrini; Zaniolo (22' st Veretout), Abraham (44' st Shomurodov). A disposizione: Fuzato, Carles Pérez, Maitland-Niles, Kumbulla, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy. All. José Mourinho.(4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner (29' st Pedersen), Senesi, Malacia (44' st Jahanbakhsh); Aursnes, Kokcu (43' st Walemark); Nelson (29' st Linssen), Til (14' st Toornstra), Sinisterra; Dessers. A disposizione: Cojocaru, Marciano, Jansen, Hendrix, Sandler, Hendricks, Hall. All. Arne Slot. ARBITRO: Kovacs (Romania).Ammoniti: Pellegrini, Rui Patricio (R); Trauner (F). Recupero: 4' pt. 5' st.