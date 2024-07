Getty Images

Moussa Diaby: meteora con Zenga a Crotone, ha mosso 130 milioni di euro sul mercato

Moussa Diaby lascia l'Aston Villa per andare a giocare in Arabia Saudita all'Al-Ittihad. Dove raggiunge i vari Benzema, Kanté, Fabinho, Luiz Felipe e Aouar, arrivato dalla Roma. La squadra del nuovo allenatore Laurent Blanc, che sta trattando pure il portiere brasiliano Ederson del Manchester City, investe 60 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante esterno francese classe 1999.



LA PARABOLA - Diaby cresce nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, dove debutta in prima squadra nel 2018 a 19 anni. Lanciato da Thomas Tuchel, segna 4 gol in 34 presenze. Nella stagione precedente, nel mercato invernale del 2018, viene ceduto in prestito al Crotone. Dove Walter Zenga lo schiera soltanto due volte in Serie A: dalla panchina sul campo del Genoa e titolare in casa con la Juventus. Nell'estate del 2019 passa per 15 milioni di euro al Bayer Leverkusen, con cui segna 49 gol in quattro stagioni. L'anno scorso si trasferisce per 55 milioni di euro all'Aston Villa, dove segna 10 gol in 54 presenze. E adesso vola a Gedda per altri 60 milioni per un totale di 130 milioni mossi sul mercato.