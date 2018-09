Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



MANCANO DUE ROSSI - Sono due le espulsioni mancanti nella quinta giornata di Serie A. Una a Bryan Cristante che - già ammonito - all’inizio della ripresa ferma con una spallata Svanberg: ci stava un altro giallo e il cartellino rosso per il giocatore della Roma. Da espulsione anche Koulibaly. Già ammonito, allontana platealmente il pallone sotto gli occhi dell’arbitro: manca il secondo giallo con conseguente cartellino rosso per il difensore del Napoli. Favorito, infine, il Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sul gol del 3-1 il pallone esce sul controllo di Lirola, prima che Di Francesco realizzi la rete col tacco. Per il Var Pasqua è tutto regolare, ma il replay evidenzia che il pallone era fuori.



1a giornata: (+)Chievo-Juventus(-).

2a giornata: arbitri e Var impeccabili.

3a giornata: (-,-)Atalanta-Cagliari(+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal (+).

4a giornata: (+,-)Inter-Parma(-,+); (+)Spal-Atalanta(-); (+)Udinese-Torino(-).

5a giornata: (-)Bologna-Roma(+); (+)Sassuolo-Empoli(-); (-)Torino-Napoli(+).





CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Cagliari 2 - 0 (+2)

Spal 2 - 0 (+2)

Juventus 2 - 1 (+1)

Fiorentina 1 - 0 (+1)

Napoli 1 - 0 (+1)

Roma 1 - 0 (+1)

Sassuolo 1 - 0 (+1)

Chievo 1 - 0 (+1)

Inter 1 - 1 (0)

Udinese 1 - 1 (0)

Frosinone 0 - 0 (0)

Genoa 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Milan 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Empoli 0 - 1 (-1)

Bologna 0 - 1 (-1)

Parma 1 - 3 (-2)

Torino 0 - 3 (-3)

Atalanta 0 - 3 (-3).