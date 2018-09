, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.per un tocco di gomito di Dimarco su tiro cross di Perisic sul risultato di 0-0. Manganiello lascia proseguire e non va a rivedere l’episodio al Var, che non interviene. Inter penalizzata in questo frangente, ma in precedenzaper un intervento a gamba tesa e col piede a martello su Di Gaudio: era più da rosso che da giallo.: all’11’ sullo 0-0 Iago crossa in area per Berenguer che con un colpo di testa beffa Scuffet. Ma l’assistente Caliari ha alzato la bandierina e l’arbitro ha fermato il gioco con un fischio un attimo prima che la palla finisse in rete, impedendo al Var di intervenire., ma la tecnologia non può scendere in campo.: sul 2-0 Petagna colpisce da dietro Ilicic sulla linea dell’area. Per l’arbitro Mariani è punizione, ma la decisione è sbagliata e non rivede l’episodio col Var. 1a giornata : (+)Chievo-Juventus(-). 2a giornata : arbitri e Var impeccabili. 3a giornata : (-,-)Atalanta-Cagliari(+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal (+).: (+,-)Inter-Parma(-,+); (+)Spal-Atalanta(-); (+)Udinese-Torino(-).(squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):2 - 0 (2 - 1 (1 - 0 (2 - 0 (1 - 0 (1 - 1 (1 - 1 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0)0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 2 (1 - 3 (0 - 3 (