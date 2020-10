È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Un'espulsione esagerata, una che invece manca: sono queste le principali sviste degli arbitri nella 4a giornata di Serie A. Eccessivo il rosso a Chiesa in Crotone-Juve per l'intervento duro, ma non a gamba tesa su Cigarini: bastava il giallo. Manca invece l'espulsione di Kessie nel derby tra Inter e Milan: già ammonito, il centrocampista rossonero interviene duramente sulla caviglia di Hakimi. Manca, infine, un calcio di rigore per l'Udinese nel finale di gara per un pestone in area di Sohm ai danni di Forestieri.



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA:

1a giornata : (+)Juventus-Sampdoria(-), (+)Benevento-Inter(-). 2a giornata : nessuna svista rilevante ai fini dei risultati in questo turno di campionato. Arbitri e Var sono stati impeccabili. 3a giornata : (+)Benevento-Bologna(-); (+)Udinese-Roma(-).: (+)Crotone-Juventus(-); (-)Inter-Milan(+); (-)Udinese-Parma(+).(squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):Benevento 2 - 0 (+2)​1 - 0 (+1)​1 - 0 (+1)​1 - 0 (+1)Juventus 1 - 1 (0)1 - 1 (0)​0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 1 (-1)​0 - 1 (-1)0 - 1 (-1)​0 - 2 (-2).