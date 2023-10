Udinese-Lecce e Fiorentina-Empoli sono i due posticipi che chiudono la nona giornata di campionato in Serie A. Calciomercato.com analizza tutti i principali episodi da moviola.





Fiorentina-Empoli (0-1 risultato parziale): arbitro Dionisi, assistenti Del Giovane e Politi, Massimi quarto uomo, Paterna e Manganiello al Var.



45' - Caputo raddoppia con un colpo di testa in tuffo su cross di Cancellieri dalla fascia sinistra, ma il Var annulla il gol per un tocco col braccio.





Udinese-Lecce (1-1): arbitro Tremolada, assistenti Bindoni e Tegoni, Orsato quarto uomo, Mazzoleni e Di Vuolo al Var.



47' - L'arbitro fischia un calcio di rigore a favore dell'Udinese per lo 'step on foot' di Gendrey su Pereyra dopo il salvataggio sulla linea di Baschirotto sul colpo di testa di Success.