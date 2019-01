Erasmo Mulè sta per realizzare un sogno. Anche se ora è tutto nero su bianco, con le firme sui contratti e l'ufficialità già annunciata, il domani alla Sampdoria sembra ancora un futuro lontano per il giovane difensore centrale classe 1999. Eppure a luglio, quando i blucerchiati si ritroveranno per preparare la stagione 2019/2020, Mulè raggiungerà il Mugnaini e si allenerà con i calciatori doriani.



"A Bogliasco ho visto la prima squadra allenarsi. Il livello è molto alto, alcuni sono dei veri fenomeni. Spero fra alcuni mesi di potermi allenare con loro" ha detto il giocatore a La Gazzetta dello Sport. Mulè comunque è consapevole dell'importanza di finire al meglio la stagione in Sicilia: "Questi mesi nel Trapani mi aiuteranno a crescere ulteriormente. Debbo migliorare ancora in aggressività oltre che sotto l’aspetto tecnico".



In pochi si aspettavano questo trasferimento. L'entusiasmo ovviamente è molto alto, sia in famiglia Mulè che tra gli amici del calciatore: "A casa mia stentano ancora a crederci, per loro è stata una cosa inaspettata. Ad Alcamo - conclude - c’è tanto entusiasmo tra i miei amici".