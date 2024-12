Mundo Deportivo - Vinicius ha firmato col Psg per 10 anni!

AFP via Getty Images

Dallarimbalza una voce clamorosa, un'indiscrezione da prendere per ora con le molle ma che potrebbe portare a uno scossone nel calcio europeo. Secondo Mundo Deportivo,Il passaggio nero su bianco sarebbe - e il condizionale è d'obbligo in questo caso - avvenuto indove l’attaccante brasiliano sarebbe volato durante i suoi giorni di vacanza per le feste natalizie.Secondo il quotidiano catalano, Vinicius si sarebbe presentato all'appuntamento con una folta, un team di giuristi e di traduttori e avrebbe incontrato il direttore generale dei parigini,. Un vero e proprio smacco voluto daai danni di Florentinodopo che, solo pochi mesi fa, Kylianaveva fatto il percorso inverso e, a zero, era andato a rinforzare i campioni di Spagna. L'arrivo del francese però è coinciso con un calo delle prestazioni del brasiliano che si è un po' pestato i piedi con l'ex Monaco, frequentando entrambi le stesse zolle di campo. Questo, oltre al fattore economico, avrebbe spinto Vinicius a questa svolta.

Nell'operazione, come riporta sempre MD, un ruolo prominente lo avrebbe tenuto anche: il suo connazionale infatti si sarebbe esposto in prima persona e avrebbe facilitato la comunicazione tra le parti. Addirittura, secondo alcune voci, sarebbe già stato scelto anche il numero di maglia, il "77".