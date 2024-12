AFP via Getty Images

Mundo Deportivo - Vinicius ha firmato col Psg per 10 anni! Ma è un pesce d'aprile

un' ora fa

Dalla Spagna era rimbalzata una voce clamorosa, un'indiscrezione che invitava ad essere presa con le molle e che, alla fine, si è rivelata essere quello che è il corrispettivo spagnolo dell'italiano pesce d'aprile. Secondo Mundo Deportivo infatti Vinicius jr avrebbe già firmato un pre-contratto con il Paris Saint-Germain per le prossime 10 stagioni. Il passaggio nero su bianco sarebbe avvenuto in Cina dove l’attaccante brasiliano sarebbe volato durante i suoi giorni di vacanza per le feste natalizie.



Uno scenario ipotizzato dal quotidiano catalano, secondo cui Vinicius si sarebbe presentato all'appuntamento con una folta delegazione, un team di giuristi e di traduttori e avrebbe incontrato il direttore generale dei parigini, Victoriano Melero. Un vero e proprio smacco voluto da Al-Khelaifi ai danni di Florentino Pérez dopo che, solo pochi mesi fa, Kylian Mbappé aveva fatto il percorso inverso e, a zero, era andato a rinforzare i campioni di Spagna. Una storia da fantamercato, più che da calciomercato, che poi è stata spiegato con la più classica delle ragioni: uno scherzo...