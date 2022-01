In carriera ha giocato con sette squadre, ma per capire qual è il club rimasto nel cuore di"Era l'estate del 1997, eravamo appena retrocessi e Cesare Maldini mi disse di rimanere in Serie A perché voleva farmi entrare nel giro della Nazionale e portarmi al Mondiale. Io però mi sentivo colpevole per quella retrocessione, e così decisi di scendere in B col Cagliari"."Lo chiamavamo 'il professorino' perché parlava sempre e in modo giusto, ma era un ragazzo allegro e spiritoso. Ricordo che appena arrivai a Cagliari mi coccolava e mi aveva preso sotto la sua ala protettiva"."Un tipo particolare... Il mio primo anno a Cagliari mi disse che se avessi fatto 10 gol mi avrebbe regalato la sua Porsche. Ne feci 12, e il presidente fu di parola"."Era comunque una grande soddisfazione, anche perché la Lazio mi aveva scartato. Per rispetto della Roma ho sempre dato il massimo, ma il cuore era biancoceleste. E' stata la prima cosa che ho detto"."Era la prima convocazione in prima squadra, trovai Bruno Conti davanti alla porta dello spogliatoio. Mi disse che se non mi levavo quella collanina non potevo entrare. Lo feci subito, ero talmente abituato ad averla che non me ne ero neanche accorto. Ma quando uscivo da Trigoria me la rimettevo subito"."Giocare in Serie A con la squadra dei sogni è una grande emozione. Non vedevo l'ora di segnare e far esultare quei tifosi, tra i quali c'erano molti miei amici con i quali andavo insieme in curva"."Con lui ho bellissimi ricordi. Avevano un gran rapporto, è stato paziente e mi ha dato molti consigli. E' stato un allenatore bravo sotto ogni aspetto, giovane e con una gran voglia di lavorare. Ho un ricordo in particolare"."Ero appena rientrato da un infortunio, stavo facendo bene ma in casa col Chelsea mi sono rifatto bene. Lui mi guardò e disse 'meno male che sei laziale, stai sempre male'"."Un giorno mi fece giocare titolare col Napoli, io non feci bene e mi disse che ero un mezzo giocatore. Non capiva se ero davvero forte o meno. E' stato lui a consigliarmi di andare a Cagliari perché alla Roma c'erano tanti attaccanti forti. Gli devo tanto, per me è stato come un padre"."Era un ragazzino, lo riaccompagnavo a casa io in macchina; parlavamo di tutto tranne che di calcio, pensavamo a come stava cambiando la vita. Eravamo giovani, stavamo sempre insieme"."Ci prendevamo sempre in giro, iniziava sempre lui. Mi chiedeva come facevo a giocare nella Roma"."No, rifarei tutto. Anche rifiutare l'Arsenal"."L'anno che ho lasciato Cagliari. Wenger voleva formare un tridente con me, Henry e Bergkamp, venne in Italia per convincermi ad andare a Londra ma io dissi di no: avevo i bambini piccoli e volevo restare in Serie A. Così andai a Udine"."Scelgo quello in rovesciata con la Lazio in Champions nel 2003 contro il Besiktas per la bellezza del gesto, e per importanza il gol-vittoria contro il Milan che ha portato il Cagliari allo spareggio salvezza"."Esperienza bellissima. Ho avuto per quattro anni il gruppo dei classe '99 tra i quali c'erano Luca Pellegrini, Scamacca e altri giocatori che stanno facendo bene a livelli più alti".Assolutamente sì, ormai sono giocatori completi"."Sono contento di aver dato continuità a Samuele, è un gran talento e si merita di andare in una grande squadra. Bajrami è un giocatore importante per l'Empoli, ma deve ancora crescere tanto".Avventure bellissime, in due posti che hanno una mentalità diversa rispetto all'Italia. Da lì mi sono portato dietro un bagaglio d'esperienza importante"."Ho fatto il secondo di Andreazzoli a Empoli e a Genoa, poi mi sono staccato e sono tornato a Empoli da primo allenatore. Da due anni sono responsabile del settore giovanile dell'Arezzo e della Lupa Frascati, dietro le quali c'è una proprietà seria con progetti importanti"."Ce ne sarebbero molti. Vi faccio un paio di nomi: Niccolò Marras, esterno offensivo classe 2002, ed Edoardo Colombo, portiere 2001"."Per ora l'abbiamo vista solo a sprazzi, c'è bisogna di tempo per vedere la mano del nuovo allenatore. A oggi è troppo discontinua: in alcuni periodi diverte e vince, altre volte è un disastro"."Milinkovic Savic. E' forte, forte. Immagino che arriveranno presto grandi società per provare a prenderlo, ma per me la Lazio è più importante di ogni altro club".