Nainggolan riparte dal Futsal: ora gioca nella terza divisione del Belgio

AFP via Getty Images

Dopo l’ultima avventura in Indonesia, al Bhayangkara Presisi FC, Radja Nainggolan non ha più trovato una squadra. Non ha ancora annunciato il ritiro, ma, intanto, non ha smesso di giocare e, in attesa di capire se andrà avanti come professionista nel calcio a undici, è ripartito dal Futsal. Che si aggiungere all’impegno in Kings League, il torneo di calcio a sette dove fa parte della squadra degli Stallions (LEGGI QUI IL REGOLAMENTO).

ESORDIO - Nainggolan ha esordito con la maglia dell’Hassania Mechelen, squadra della terza divisione belga del Futsal che si trova a pochi chilometri da Anversa, città natale del Ninja. La prima partita, persa per 6-3, è stata a fine novembre e non è stata un episodio isolato, dato che Radja è sceso in campo anche nelle gare successive, come documentato dalla pagina Instagram della squadra belga.

LE ULTIME AVVENTURE - Prima di lasciare l'Indonesia e scegliere il Futsal, Nainggolan aveva provato a ripartire dalla Spal nel 2023 insieme a Daniele De Rossi. Appena dieci le partite per il Ninja con un solo gol segnato dopo l'anno e mezzo all'Anversa tra il 2021 e il 2023.

QUESTIONE DI FAMIGLIA - Radja ha seguito l’esempio della sorella gemella Riana, dal 2015 giocatrice di calcio a 5 con le maglie di Sinnai, Queens Tivoli, Porto San Giorgio, Cus Cagliari e Jasnagora, prima di tornare al Cus quest’estate